18 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Trump iki bölge için oyların yeniden sayılması için dava açtı

Trump iki bölge için oyların yeniden sayılması için dava açtı

seçimlerinde net bir sonuca varılamazken, Donald iki bölge için harekete geçti. Trump, Wisconsin'in Milwaukee ve Dane bölgelerinde oyların yeniden sayılması için dava açtı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.11.2020
ABONE OL
Trump iki bölge için oyların yeniden sayılması için dava açtı

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan Başkanlık seçimlerini resim olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden kazansa da Trump'ın seçimlere hile karıştığı ve asıl kazananın kendisi olduğuna yönelik iddiaları sürüyor.

Trump, son olarak oylarda büyük çaplı usulsüzlükler yapıldığını iddia ettiği Wisconsin'in Milwaukee ve Dane bölgelerinde oyların yeniden sayılması için dava açtı. Trump, yeniden sayım için eyaletin talep ettiği 3 milyon dolarlık masrafı da ödedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Biden, 10 delegelik Wisconsin'de Trump'tan 20 bin 608 daha fazla oy alarak seçimleri kazanmıştı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

ABD karıştı! Trump ve Biden taraftarları birbirine girdi ABD KARIŞTI! TRUMP VE BİDEN TARAFTARLARI BİRBİRİNE GİRDİ
Trump reddetti: Biden gayri resmi olarak brifing aldı TRUMP REDDETTİ: BİDEN GAYRİ RESMİ OLARAK BRİFİNG ALDI
ABD Başkanı Donald Trump: Nisana kadar tüm nüfusa yetecek aşımız olacak! İkinci karantina yok ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: NİSANA KADAR TÜM NÜFUSA YETECEK AŞIMIZ OLACAK! İKİNCİ KARANTİNA YOK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA