Son dakika: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde koronavirüs (Covid-19) alarmı

SON DAKİKA HABERİ: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yeni tip korona virüs (Covid-19) vakaları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor.

GKRY Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 7 bin 49 testte 198 yeni pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu. Vakalardan 2'sinin Cumhurbaşkanlığı çalışanı olduğu belirtildi.



Rum haber kaynakları, 1'i diplomatik ofis, diğeri sekreterlik çalışanı olduğunu belirttiği iki kişinin karantinaya alındığı yazdı.

İki çalışanda Covid-19 tespit edilmesi üzerine Rum lider Nikos Anastasiadis ile Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına test yapıldığı ve ilk testlerin negatif çıktığı aktarıldı.



GKRY'de toplam korona virüs vaka sayısı 7 bin 711'e yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40'a ulaştı.

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