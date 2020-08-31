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Prenses Diana nasıl öldü? İngiliz ajandan korkunç itiraf
Tüm Dünyanın hayranlık duyduğu Prenses Diana Spancer, Fransa'da gerçekleşen korkunç bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Prenses Diana'nın ölümünün kaza mı yoksa suikast mi olduğu sorusunun cevabı hala bilinmezliğini korurken Emekli İngiliz ajanı Hopkins (80) bir hafta ömrünün kaldığını öğrenince korkunç bir itirafta bulundu. Lady Diana'nın tek kadın kurbanı olduğunu söyleyen Hopkins'in açıklamaları şoke etti.
Giriş Tarihi: 31.08.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 13:54
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