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Prenses Diana nasıl öldü? İngiliz ajandan korkunç itiraf

Tüm Dünyanın hayranlık duyduğu Prenses Diana Spancer, Fransa'da gerçekleşen korkunç bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Prenses Diana'nın ölümünün kaza mı yoksa suikast mi olduğu sorusunun cevabı hala bilinmezliğini korurken Emekli İngiliz ajanı Hopkins (80) bir hafta ömrünün kaldığını öğrenince korkunç bir itirafta bulundu. Lady Diana'nın tek kadın kurbanı olduğunu söyleyen Hopkins'in açıklamaları şoke etti.

Giriş Tarihi: 31.08.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 13:54
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Prenses Diana nasıl öldü? İngiliz ajandan korkunç itiraf

Tüm Dünyanın hayranlık duyduğu Diana Francess Spancer, Fransa'da gerçekleşen korkunç bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Prenses Diana'nın ölümünün kaza mı yoksa suikast mi olduğu sorusunun cevabı ise hala tartışılıyor. Ancak Emekli İngiliz ajanı Hopkins (80) bir hafta ömrünün kaldığını öğrenince korkunç bir itirafta bulundu: Diana tek kadın kurbanımdı. Kraliyet Ailesi'nden sadece O'na suikast yaptım. Ölmeyi hak etmedi.. açıklamasında bulundu. İşte Prenses Diana'nın ölümünün perde arkası...

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Prenses Diana nasıl öldü? İngiliz ajandan korkunç itiraf
Tüm dünyanın hayranlık duyduğu Galler Prensesi Lady Diana, Fransa'da gerçekleşen korkunç bir trafik kazası sonucu hayata gözlerini yummuş, sevenlerini göz yaşına boğmuştu.
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Prenses Diana nasıl öldü? İngiliz ajandan korkunç itiraf

Lady Diana hem Birleşik Krallık hem de tüm dünya için hafızalara kazınmış bir isim. Prenses Diana, ölüm yılı 31 Ağustos 1997'den bu yana hala çok konuşulan bir insan.

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Prenses Diana nasıl öldü? İngiliz ajandan korkunç itiraf

Ölümünün ardındansa cevaplanmamış pek çok soru bırakmıştı. Geçirdiği trafik kazası, Dodi Al Fayed ile ilişki dedikoduları ve daha fazlası...

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Prenses Diana nasıl öldü? İngiliz ajandan korkunç itiraf

Bu sorulardan en önemlisi ise şuydu:

Lady Diana'nın ölümü bir kaza mı, yoksa cinayet miydi?