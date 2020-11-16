16 Kasım 2020, Pazartesi
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Trump'ın ısrarı sürüyor: Seçimleri ben kazandım!

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülke genelinde gerçekleşen seçimleri kendisinin kazandığını bir kez daha yineledi. Trump paylaşımına ""Resmi kaynaklar bu seçimin sonucunu farklı açıkladı." etiketini ekledi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
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Trump'ın ısrarı sürüyor: Seçimleri ben kazandım!

ABD Başkanı Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlere ilişkin, "ben kazandım" iddiasını sürdürüyor.

BEN KAZANDIM!

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimleri ben kazandım." ifadelerini kullandı. Öte yandan Twitter, söz konusu paylaşıma "Resmi kaynaklar bu seçimin sonucunu farklı açıkladı." etiketi ekledi.

ANAYASAYA AYKIRI BİR DURUM

Trump, Georgia eyaletindeki oyların yeniden sayılmasına ilişkin prosedürleri de eleştirerek, "Georgia'da yapılan sahte yeniden sayımın bir anlamı yok çünkü oy pusulalarının üzerindeki imzalara bakılıp, teyit edilmesine izin vermiyorlar. Bu Anayasaya aykırı bir durumdur." bilgisini paylaştı.

BENİM YÖNETİMİM ALTINDA BİTİRECEĞİZ

Başkan Trump ayrıca, Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın, Kovid-19 aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Az önce yeni bir aşı daha duyuruldu. Bu kez Moderna, aşısının yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı. Muhteşem tarihçiler, benim yönetimim altında Çin Vebasını bitirecek bu muhteşem buluşları lütfen hatırlayın."

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