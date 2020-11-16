Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Dağlık Karabağ'daki son gelişmeler ve bölgedeki son durum ele alındı.

TEZKERE SUNULMUŞTU

Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinin yıllardır devam ettiği hatırlatıldı.