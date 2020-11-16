16 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; 'in güneyindeki bölgesinde 6,1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.11.2020
ABONE OL
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), yerel saatle sabah 06.37'de Mindanao genelinde 6,1 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı.

Yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, bölgeye bağlı San Agustin kentinin 33 kilometre güneybatısında olduğu belirlendi.

Depremin kaynağının tektonik hareketler olduğunu belirten yetkililer, artçı sarsıntıların da geleceği uyarısında bulundu.

Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA