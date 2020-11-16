16 Kasım 2020, Pazartesi
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Son dakika: NASA ve SpaceX uzaya dört astronotunu gönderdi!

Son dakika haberi... , Florida'daki 'nden 'na () SpaceX kapsülüyle üç Amerikalı ve bir Japon astronotun gönderimini başlattı. SpaceX'in normalde dün gerçekleştireceği Crew-1 görevi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 saat gecikmeyle bu gece başladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.11.2020
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Son dakika: NASA ve SpaceX uzaya dört astronotunu gönderdi!

Son dakika haberleri... , Florida'daki 'nden 'na () SpaceX kapsülüyle üç Amerikalı ve bir Japon astronotun gönderimi başlattı.

NASA'dan bir astronot ve 2 Rus kozmonotun bulunduğu UUİ'ye 4 kişilik mürettebatın yarın sabah saat 07.00 civarında ulaşması bekleniyor.

GÖREV BAŞLADI
SpaceX'in normalde dün gerçekleştireceği Crew-1 görevi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 saat gecikmeyle bu gece başladı.

Geçtiğimiz aylarda Uluslararası Uzay İstasyonu'na 2 NASA astronotunu yollayarak tarihe adını yazan SpaceX, bu gece yeni bir göreve daha imza attı.

Uzay şirketi, Crew-1 isimli yeni göreviyle bu kez uzaya 3 ABD'li 1 de Japon olmak üzere toplamda 4 astronot gönderdi.

SapceX'in uzay aracını ve Falcon 9 roketini kullanacağı görev, normal şartlarda dün akşam gerçekleştirilecekti.

Ancak SpaceX, rüzgar ve hava koşullarının göreve elverişli olmaması nedeniyle görevi bu geceye kaydırmıştı.

CREW-1 GÖREVİNİN DETAYLARI
Crew-1 görevi, SpaceX'in Resilience ismi verilen Crew Dragon uzay aracıyla gerçekleştirilecek.

Uzay aracının içinde Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ve Soichi Noguchi isimli dört astronot bulunacak.

Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerine başlayacaklar.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na varan dört astronot buraya daha önce Soyuz MS-17 göreviyle gönderilen 3 astronotla birlikte çalışacak.

Her iki astronot grubunun bir araya gelmesiyle Expedition 64 görevi başlatılacak.

Soyuz MS-17 ve üç astronot Nisan 2021'de geri döndükten sonra dört astronot Expedition 65 görevine yönlenecek. Astronotların 6 ay boyunca ISS'de kalması planlanıyor.

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