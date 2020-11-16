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Son dakika: Beşşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim öldü

'de rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi. 79 yaşındaki Muallim, 2006'den beri rejimin görevini sürdürdü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.11.2020
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Son dakika: Beşşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim öldü

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın son dakika geçtiği bilgiye göre, rejimin Dışişleri Bakanı Muallim yaşamını yitirdi.

Haberde, Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

79 yaşındaki Muallim, 11 Şubat 2006'den beri rejimin dışişleri bakanlığı görevini sürdürdü.

Muallim, Suriye'deki iç savaşta Esad rejiminin en büyük destekçilerinden biri olarak dikkati çekti.

1941'de başkent Şam'da dünyaya gelen Muallim, 1990-1999 arasında da Suriye'nin ABD'deki büyükelçisi olarak rejim saflarında yer almıştı.


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