ABD ordusu Trump'tan talimat bekliyor: Afganistan ve Irak'tan çekilecekler

Amerikan CNN televizyonuna konuşan savunma yetkilileri "bu hafta içinde" Pentagon'a Irak ve Afganistan'daki güçlerin bir kısmının daha çekilmesi emrinin gelmesini beklediklerini söyledi.

ASKER SAYISI DÜŞECEK

Yetkililer, Pentagon'un, komutanlara 15 Ocak'a kadar Irak ve Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmek için planlama yapma emri verdiğini ileri sürdü. ABD Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı bu konudaki soruları yanıtlamaktan kaçındı.

SÜREÇ HIZLANABİLİR

Trump'ın gelecek yılın başlarında Afganistan'daki askerlerin sayısını 2 bin 500 civarına çekmesi bekleniyordu ancak 3 Kasım'da Başkanlık seçimini rakibi Demokrat Joe Biden'a karşı kaybetmesi üzerine bu süreci hızlandırabileceği de konuşuluyor.

Trump, ekim ayında Twitter hesabından "Yıl başına kadar Afganistan'da az sayıdaki cesur erkek ve kadın askerlerimizi eve getirmiş olmalıyız." paylaşımında bulunmuştu.