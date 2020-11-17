17 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Endonezya’da 6,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya’da 6,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; ’nın Batı Sumatra eyaletinde 6,3 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem sonrası alarmı verilmedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.11.2020
ABONE OL
Endonezya’da 6,3 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Mentawai Adaları bölgesindeki Tuapejat kasabasının 109 kilometre güneybatı açıklarında olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA