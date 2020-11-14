Romanya'da Kovid-19 hastanesinde yangın! Solunum cihazına bağlı 10 hasta yanarak can verdi

Piatra Neamt Şehir Hastanesinden yapılan basın açıklamasına göre, TSİ 19.30 sularında çıkan yangında entübe durumdaki 16 koronavirüs hastasından 10'unun hayatını kaybettiği, 6 hasta ve bir doktorun sağlık durumlarının kritik olduğu bildirildi.