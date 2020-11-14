İngiltere'de günlük koronavirüs vaka sayısı korkuttu
İngiltere'de koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor. Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs, İngiltere'de son 24 saatte 26 bin 860 kişiye bulaştı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İngiltere'de son 24 saatte 26 bin 860 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 344 bin 356'ya yükseldi.
İngiltere'de son 24 saatte 26 bin 860 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 462 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 344 bin 356'ya, toplam can kaybı ise 51 bin 766 olarak duyuruldu.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)