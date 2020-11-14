Çin'in Lancou kentinde koronavirüs şoku! Dondurulmuş karides paketinde...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan koronavirüs, bu kez Çin'in Lancou kentinde ortaya çıktı. Çin'deki bir firmanın dondurulmuş karides paketinde koronavirüs tespit edildi.
Çin'in Gansu eyaletindeki Lancou şehrinde, dondurulmuş karides paketinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi. Bilim dünyası donmuş gıdalardan virüsün bulaşmadığını belirtiyordu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve diğer bilgiler...
Pandeminin ilk olarak görüldüğü ülke olan Çin'de şoke eden bir olay daha yaşandı.
Global Times'daki habere göre, Lancou Belediye Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'dan ithal edildikten sonra Tiencin şehrindeki gümrükten geçerek kente getirilen dondurulmuş karides paketinde Kovid-19'a rastlandığı belirtildi.
Karides paketinde dün virüsün tespit edilmesinin ardından Lancou'daki soğuk hava depo tesisinin geçici olarak kapatıldığı kaydedilen açıklamada, bütün tesis çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığı ve bütün yiyeceklerin mühürlendiği ifade edildi.
2 bin 270 kişiye yapılan testlerin ve yiyeceklerden alınan numunelerin negatif çıktığı bildirildi.
Komisyon, virüsün tespit edildiği paketin Suudi Arabistan'dan ülkeye 21 Ekim'de girdiği ve Lancou'ya 8 Kasım'da ulaştığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, dondurulmuş gıdalardan virüsün bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu açıklamıştı.
Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 16'sı yurt dışı kaynaklı 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Nüfusu 1,4 milyarı aşan ülkede toplam vaka sayısı ise 86 bin 284'e yükselirken son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı kaydedilmedi. Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 228 kişi iyileşti.
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