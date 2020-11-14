Çin'in Lancou kentinde koronavirüs şoku! Dondurulmuş karides paketinde...

Pandeminin ilk olarak görüldüğü ülke olan Çin'de şoke eden bir olay daha yaşandı.

Global Times'daki habere göre, Lancou Belediye Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'dan ithal edildikten sonra Tiencin şehrindeki gümrükten geçerek kente getirilen dondurulmuş karides paketinde Kovid-19'a rastlandığı belirtildi.