Alman polisi göstericileri darbetti

ONLARCA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin TOMA'yla müdahale ettiği gösteri sonrası onlarca Alman'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Alman polisinin vatandaşlarına uyguladığı şiddet, sosyal medyada da birçok izleyici tarafından tepkiyle karşılandı.