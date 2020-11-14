14 Kasım 2020, Cumartesi
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Alman polisi göstericileri darbetti

Bir grup vatandaş 'nın Frankfurt kentinde hükümetin aldığı koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için toplandı. Hükümetin kararlarını protesto eden sivil grup, polis ekipleri tarafından sokak ortasında darbedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.11.2020
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Alman polisi göstericileri darbetti

Frankfurt'ta hükümetin koronavirüs salgınına yönelik aldığı kısıtlama kararlarına karşılık halk sokağa döküldü. Gösterilerde onlarca kişi gözaltına alınırken polisin kullandığı orantısız güç dikkatlerden kaçmadı.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde vatandaşlar, Alman hükümetinin uyguladığı koronavirüs tedbirlerini protesto etmek istedi.

Frankfurt'un en işlek caddelerinden birinde toplanan göstericiler, salgın nedeniyle uygulanan yasakların kaldırılmasını istedi.

POLİSİN HALKA MÜDAHALESİ ÇOK SERT OLDU

Göstericilerin bu talebini polis sert müdahaleyle karşılık verirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Eylemde Alman polisinin uyguladığı orantısız güç ise eylemcilerin kamerasına yansıdı.

ONLARCA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin TOMA'yla müdahale ettiği gösteri sonrası onlarca Alman'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Alman polisinin vatandaşlarına uyguladığı şiddet, sosyal medyada da birçok izleyici tarafından tepkiyle karşılandı.

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