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Mısır Trump sonrası dönem için lobi firmasıyla anlaştı

yönetimi ABD'de gerçekleşen seçimlerin ardından sonrası döneme yönelik lobi çalışmaları için bir lobi şirketiyle aylık 65 bin dolar karşılığında anlaştı. Mısır'ın Washington Büyükelçisi Motaz Zahran şirket ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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Mısır Trump sonrası dönem için lobi firmasıyla anlaştı

yönetiminin, Demokrat 'ın resmi olmayan sonuçlara göre Başkanlık seçimini kazanması üzerine sonrası döneme yönelik lobi çalışması için aylık 65 bin dolara bir lobi şirketi ile anlaştığı ortaya çıktı.

ANLAŞMA İMZALANDI

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Mısır'ın Washington Büyükelçisi Motaz Zahran'ın Brownstein Hyatt Farber Schreck adlı şirketle aylık 65 bin dolarlık anlaşma imzaladığı bildirildi.

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Denver merkezli şirketin Mısır Büyükelçiliği ile yaptığı anlaşmanın politika direktörlüğünü emekli Cumhuriyetçi Kongre üyesi ve Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komitesi eski Başkanı Ed Royce yürütecek.

Diğer taraftan, Mısır'ın lobi çalışmalarını, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin eski çalışanlarından Nadeam Elşami tarafından da takip edileceği belirtildi. Brownstein Hyatt Farber Schreck şirketinin ortaklarından biri Cumhuriyetçi lobici Mark Lampkin iken diğer bir ortağının da Demokrat lobici Alfred Mottur olduğu biliniyor.

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NE OLMUŞTU?

Trump, G-7 zirvesinde Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Albülfettah es-Sisi için "en favori diktatörüm" nitelendirmesinde bulunmuştu.Ancak Sisi ile Trump'ın ilişkilerinin iyi olduğu ve Trump yönetiminin Mısır'a baskı yapmadığı biliniyordu. İki lider arasındaki ilişkilerden dolayı da Kahire, Glover Park Group adlı lobi şirketi ile sözleşmelerini feshetmişti.

Biden'ın seçimi kazanması ile Sisi yönetiminin ABD ile iyi ilişkilere devam etmek amacıyla iki partiye de yakın bir lobi şirketi ile anlaşma imzalama ihtiyacı hissettiği ifade ediliyor.

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