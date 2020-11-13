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Almanya'da Müslümanlara baskı! Camiye asılsız bomba ihbarı ve İslamofobik içerikli mektup

'da 'a ve Müslümanlara yönelik baskılar artıyor. Baden-Württemberg eyaletindeki Mannheim şehrinde bir camiye hem İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaretler içeren ifadelerin yer aldığı mektup gönderildi hem de elektronik posta yoluyla bomba ihbarı yapıldı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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Almanya'da Müslümanlara baskı! Camiye asılsız bomba ihbarı ve İslamofobik içerikli mektup

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Yavuz Sultan Selim Camisi'ne saat 11.27'de gönderilen elektronik postada, "Camide gizli iki bomba var, en kısa zamanda patlayacak, her taraf kan gölüne dönecek. Müslüman domuzlar ölecek." ifadeleri yer aldı.

Polis ekipleri cuma namazı için gelen cemaati tahliye edip çevrede güvenlik önlemi aldı ve camide bomba araması yaptı.



İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Aramanın ardından açıklamada bulunan polis, camide bomba ya da herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığını açıkladı.

İhbarın asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından cami tekrar ibadete açıldı.

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"SORUMLULAR BULUNSUN"

DİTİB Yavuz Sultan Selim Camisi Dernek Başkanı İsmail Hakkı Çakır, polisin camide yaptığı bomba araması nedeniyle cuma namazında camiyi tahliye etmek zorunda kaldıklarını belirterek, yetkililerden cemaati huzursuz etmeye yönelik bu tür girişimlerin ortaya çıkarılmasını ve yapanların bir an önce bulunmasını talep etti.

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