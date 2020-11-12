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Viyana saldırısını gerçekleştiren terörist Kujtim Fejzulai'in cenazesi kriz yarattı

’nın başkenti Viyana’da 4 kişinin ölümüne yol açan Makedonya uyruklu saldırgan 'nın öldürülmesinin ardından Liesing yetkilileri,teröristin cenazesini kabul etmediklerini ifade etti.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Viyana saldırısını gerçekleştiren terörist Kujtim Fejzulai'in cenazesi kriz yarattı

'nın başkenti Viyana'da 3 Kasım tarihinde düzenlenen terör saldırısında 4 kişinin ölümüne neden olan ve polis tarafından etkisiz hale getirilen Makedonya uyruklu saldırgan adlı teröristin cenazesi ülkede krize neden oldu.Liesing yöneticisi Ali İbrahim teröristin cenazesini kabul etmek istemediklerini ifade ederek,"O masum insanları öldüren ve bütün Müslümanlara zarar veren bir katil. Müslümanlar bir katilin yanında yatmak istemezler'' dedi.

Viyana Müslüman Mezarlığı'nın, saldırgana cenaze töreni yapılmayacağını ve cemaatin, cenazeyi reddetme kararının arkasında olduklarını açıklamasının ardından saldırganın Viyana'da yaşadığı yer olan Vorarlberg'deki mezarlık da cenazeyi reddetti.

Saldırganın nerede ve ne zaman gömüleceği bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 3 Kasım akşamı gerçekleşen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı düzenleyen terörist de emniyet güçlerince etkisiz hale getirilmişti.

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