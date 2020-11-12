Viyana saldırısını gerçekleştiren terörist Kujtim Fejzulai'in cenazesi kriz yarattı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 3 Kasım tarihinde düzenlenen terör saldırısında 4 kişinin ölümüne neden olan ve polis tarafından etkisiz hale getirilen Makedonya uyruklu saldırgan Kujtim Fejzulai adlı teröristin cenazesi ülkede krize neden oldu.Liesing Viyana Müslüman Mezarlığı yöneticisi Ali İbrahim teröristin cenazesini kabul etmek istemediklerini ifade ederek,"O masum insanları öldüren ve bütün Müslümanlara zarar veren bir katil. Müslümanlar bir katilin yanında yatmak istemezler'' dedi.



