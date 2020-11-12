Alman polisinden küstah sözler: "Bugün Türkleri avlayacağız"

ŞÜPHE OLMADAN DURDURUYORLAR

Emniyet teşkilatında bir yapısal sorunun bulunduğunu belirten Singelnstein, ancak bu araştırmada öncelikli olarak yasa dışı polis şiddeti araştırıldığından çalışmadaki mevcut verilerle söz konusu yapısal sorunun somut olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Araştırmanın, polisin daha çok göçmen kökenlileri ve Alman olarak algılanmayan kişileri herhangi bir şüphe olmadan kontrol ettiğini ortaya koyduğunu ifade eden Singelnstein, göçmen kökenlilerin yüzde 42'sinin ve Alman olarak algılanmayan kişilerin de yüzde 62'sinin polisin kendilerine ayrımcı davrandığını aktardıklarını dile getirdi.