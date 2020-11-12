Son dakika: ABD’den Atina’ya tokat gibi cevap: Yunan hava sahası 10 mil olamaz

KONGRE'YE DE YANIT

1930 yılındaki bir kraliyet kararnamesi ile Ege'de hava sahasını tek taraflı olarak 10 mil ilan eden Yunanistan, Türk savaş uçaklarının gerçekte uluslararası hava sahası olan 6-10 mil arasındaki uçuşlarının "ihlal" teşkil ettiğini öne sürüyor. Yunan medyasına göre ayrıca, ABD Kongresi bir süre önce, geçen yıl kabul edilen Türkiye aleyhtarı "Doğu Akdeniz için Güvenlik ve Enerji İşbirliği" yasası çerçevesinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 1 Ocak 2017'den bu yana Yunan hava sahasına (10 millik) yapılan Türk "ihlallerinin" listesini sunmasını istedi. ABD Dışişleri Bakanlığı da gönderdiği rapor ile böyle bir liste sunamayacağını bildirmiş oldu. "Doğu Akdeniz için Güvenlik ve Enerji İşbirliği" yasasına, Türkiye karşıtı Amerikalı senatörler Robert Menendez ve Marco Rubio ön ayak olmuştu.