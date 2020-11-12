İngiltere'de aşı protokolü belirlendi! Kraliçe Elizabeth ikinci grupta

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs kâbusu sürerken, aşı kadar önemli bir diğer konu da aşının dağıtımı ve öncelik sırası. İngiltere, aşı önceliği konusunda listeleme yaptığını açıkladı. İngiltere'deki aşı planlamasına göre, siyasi hiyerarşi dağıtımda öncelikli olmayacak.