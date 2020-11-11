Son dakika: ABD'li ilaç şirketi Moderna’dan koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdiler...

Açıklamada, AB'nin benzer aşı alım sözleşmelerini AstraZeneca, Sanofi-GSK ve Johnson and Johnson ile de imzaladığı anımsatılarak, CureVac ve Moderna firmaları ile de aşı satın alma görüşmelerinin yapıldığı ifade edildi.

Pfizer ve BioNTech, konuyla ilgili açıklamasında, gerekli onayların alınması halinde aşının 2020 sonundan itibaren dağıtımına başlayabileceklerini bildirdi.



