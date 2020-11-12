12 Kasım 2020, Perşembe
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Son dakika: Ukrayna lideri Zelenskiy koronavirüsten hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre , hafta başında testi pozitif çıkan  'nın Perşembe günü hastanede tedavi altına alındığını bildiriliyor. Resmi yetkililerden henüz bir açıklama gelmiş değil.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.11.2020
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Son dakika: Ukrayna lideri Zelenskiy koronavirüsten hastaneye kaldırıldı

Yerel medya, hafta başında testi pozitif çıkan Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Perşembe günü hastanede tedavi altına alındığını bildiriliyor. Resmi yetkililerden henüz bir açıklama gelmiş değil.

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