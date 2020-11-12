Son dakika: Ukrayna lideri Zelenskiy koronavirüsten hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberine göre Yerel medya, hafta başında testi pozitif çıkan Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Perşembe günü hastanede tedavi altına alındığını bildiriliyor. Resmi yetkililerden henüz bir açıklama gelmiş değil.
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Yerel medya, hafta başında testi pozitif çıkan Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Perşembe günü hastanede tedavi altına alındığını bildiriliyor. Resmi yetkililerden henüz bir açıklama gelmiş değil.
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