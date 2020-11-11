İsrail uçağı Mekke üzerinden uçtu!

İsrail ile bazı Körfez ülkeleri arasında, "Filistin davasına ihanet" diye nitelenen yakınlaşma sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'den sonra Suudi Arabistan'ın da sırada olduğuna dair işaretler her geçen gün artıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre; Son olarak İsrail'e ait bir yolcu uçağının Hindistan seferini yaparken Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde kentleri üzerinden uçtuğu belirtildi. İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin havacılık editörü Itay Blumenthal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok güzel. Dün, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan havalanarak Etiyopya üzerinden Hindistan'a gitmekte olan bir İsrail uçağı Cidde ve Mekke kentlerinin semalarını kullanmaktan da taviz vermedi." ifadelerini kullandı.