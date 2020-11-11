AB sözleşme yaptı: 300 milyon doz aşı alınacak

300 MİLYON DOZ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yapılan anlaşmaya ilişkin, "Pazartesi günü BioNTech ve Pfizer'in aşı beklentilerine ilişkin ümit verici açıklamasının ardından Avrupalı şirket BioNTech ve ABD'li Pfizer ile bugünkü satın alma anlaşmasını duyurmaktan çok mutluyum. 300 milyon doz aşı söz konusudur. Bu 4. sözleşmeyle şimdi çoğu ileri deneme aşamas��nda olan son derece sağlam bir aşı aday portföyünü konsolide ediyoruz. Yetkilendirildikten sonra hızla devreye alınacaklar ve bizi salgının sürdürülebilir bir çözümüne yaklaştıracaklar" dedi.

GÜVENLİ VE ETKİLİ BİR AŞI

Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kyriakides ise anlaşmayla ilgili, "Güvenli ve etkili bir aşı, salgından tek kalıcı çıkış stratejisidir ve Avrupa'da aşı stratejimizin merkezindedir. Bugünkü anlaşma, klinik araştırma sonuçlarından gelen cesaret verici ilk göstergeleri takip ediyor ve sağlık alanına daha fazla ağırlık verme konusundaki kararlılığımızın bir başka kanıtıdır. Bu, AB'nin bir birlik olarak birlikte çalışırken neler başarabileceğinin çok açık bir örneğidir ve gelecekte bir Avrupa Sağlık Birliği'nin neler sağlayabileceğinin bir örneğidir" şeklinde konuştu.

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