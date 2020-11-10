Tütün ve alkol satışında yeni sistem! Milyonları ilgilendiriyor...

Sistemle seri üretim tesislerinde gerçekleşen üretim anlık izlenirken, yapılan üretime uygun olarak ürüne bandrol veya kod uygulanıyor. Bu şekilde oluşan tüm veriler de GİB Veri Merkezine aktarılıyor. Bu veriler ışığında yürütülen risk analiz çalışmalarıyla gerekli saha denetimleri ve vergi incelemeleri yapılıyor.