Koronavirüsün en gerçekçi görüntüsü elde edildi

Reading Üniversitesi Viroloji Profesörü olan Profesör Ian Jones aşıya ilişkin, "Şu anda geliştirilmekte olan mevcut tüm aşılar arasında Pfizer/ BioNtech, tamamen virüsün insan hücrelerindeki reseptörlere bağlanan kısmına odaklandığından, her zaman parasının en çok karşılığını veren gibi görünüyordu ve sonuçlar yanılmadığımızı gösteriyor" dedi.