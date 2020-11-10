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Haberler Dünya Haberleri İngiltere Oxford Üniversitesi'den dikkat çeken çalışma: Covid-19 akıl sağlığını tehdit ediyor

İngiltere Oxford Üniversitesi'den dikkat çeken çalışma: Covid-19 akıl sağlığını tehdit ediyor

İngiltere'de 'den araştırmacılar yeni tip () tanısı konulan kişilerin yüzde 20'sine 90 gün içinde bozukluğu tanısı konulduğunu duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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İngiltere Oxford Üniversitesi'den dikkat çeken çalışma: Covid-19 akıl sağlığını tehdit ediyor

Oxford Üniversitesi araştırmacılarından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı yeni bir uyarı geldi.

İngiltere Oxford Üniversitesi'den dikkat çeken çalışma: Covid-19 akıl sağlığını tehdit ediyor

İngiliz araştırmacıların yürüttüğü çalışmaya göre Covid-19 tanısı konulan kişilerin yüzde 20'sinde 90 gün içinde akıl sağlığı bozukluğu baş gösterdi.

İngiltere Oxford Üniversitesi'den dikkat çeken çalışma: Covid-19 akıl sağlığını tehdit ediyor

Çalışmada korona virüs bulaşan ve iyileşen kişilerin geliştirdiği ruh sağlığı sorunları arasında en çok kaygı, depresyon ve uyku bozukluğuna rastlandı.

İngiltere Oxford Üniversitesi'den dikkat çeken çalışma: Covid-19 akıl sağlığını tehdit ediyor

Araştırmaya öncülük eden Profesör Paul Harrison, "Covid-19 geçirenlerin akıl sağlığı sorunları açısından daha büyük risk altında olacağından endişeleniliyor ve bulgularımız bunun muhtemel olduğunu gösteriyor" dedi.

İngiltere Oxford Üniversitesi'den dikkat çeken çalışma: Covid-19 akıl sağlığını tehdit ediyor

Harrison, dünyanın dört bir yanındaki doktorların ve bilim adamlarının Covid-19'a yakalanıp iyileşen kişilerin geliştirdiği akıl sağlığı bozukluğunun nedenlerini acilen araştırması ve yeni tedavilerin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere Oxford Üniversitesi'den dikkat çeken çalışma: Covid-19 akıl sağlığını tehdit ediyor

The Lancet Psychiatry dergisinde yayınlanan çalışmada, ABD'de 69 milyon kişinin verileri incelendi.

İngiltere Oxford Üniversitesi'den dikkat çeken çalışma: Covid-19 akıl sağlığını tehdit ediyor

Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra 3 ay içinde 5 kişiden 1'inde ilk kez anksiyete, depresyon veya uyku bozukluğu görüldüğü kaydedildi.

İngiltere Oxford Üniversitesi'den dikkat çeken çalışma: Covid-19 akıl sağlığını tehdit ediyor

Çalışmada ayrıca, akıl sağlığı bozukluğu bulunan kişilerin Covid-19'a yakalanma risklerinin yüzde 65 daha fazla olduğu ortaya kondu.

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