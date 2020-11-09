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Son dakika:Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... Devlet Başkanı 'nin (Covid-19) testi pozitif çıktı. Zelenskiy yaptığı açıklamada "Çoğu kişi koronavirüsü atlatıyor. Her şey iyi olacak" dedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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Son dakika:Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüse yakalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse Kovid-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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