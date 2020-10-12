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Polonya ve Ukrayna'dan Rusya'ya Kırım çağrısı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını sonlandırması çağrısı yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Polonya ve Ukrayna'dan Rusya'ya Kırım çağrısı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de devlet başkanlığı sarayında görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, taraflar 'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını durdurması çağrısı yaptı.


Duda, Polonya'nın Ukrayna'nın sınırlarını desteklediğini aktararak, Donbas bölgesinin ve Kırım'ın Ukrayna'a dönmesi gerektiğini vurguladı.

RUSYA'YA YAPTIRIMLAR DEVAM ETMELİ

Duda, Rusya'ya yaptırımların yarımadanın ilhakı sona erene dek sürmesi gerektiğini belirtirken, Zelenskiy, ülkesinin yolunda Polonya'nın desteğine müteşekkir olduğunu ifade etti.

Görüşmede taraflar Ukrayna ve Polonya'daki azınlıkların haklarının korunmasının önemine vurguladı.

Zelenskiy ve Duda yarın Ukrayna-Polonya ekonomi forumu için Odessa kentine gidecek.

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