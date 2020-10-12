Polonya ve Ukrayna'dan Rusya'ya Kırım çağrısı
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını sonlandırması çağrısı yaptı.
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de devlet başkanlığı sarayında görüştü.
Duda, Polonya'nın Ukrayna'nın sınırlarını desteklediğini aktararak, Donbas bölgesinin ve Kırım'ın Ukrayna'a dönmesi gerektiğini vurguladı.
Görüşmede taraflar Ukrayna ve Polonya'daki azınlıkların haklarının korunmasının önemine vurguladı.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de devlet başkanlığı sarayında görüştü.
Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, taraflar Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını durdurması çağrısı yaptı.
Duda, Polonya'nın Ukrayna'nın sınırlarını desteklediğini aktararak, Donbas bölgesinin ve Kırım'ın Ukrayna'a dönmesi gerektiğini vurguladı.
RUSYA'YA YAPTIRIMLAR DEVAM ETMELİ
Duda, Rusya'ya yaptırımların yarımadanın ilhakı sona erene dek sürmesi gerektiğini belirtirken, Zelenskiy, ülkesinin NATO yolunda Polonya'nın desteğine müteşekkir olduğunu ifade etti.
Görüşmede taraflar Ukrayna ve Polonya'daki azınlıkların haklarının korunmasının önemine vurguladı.