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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 20'nci kavuşma gerçekleşti

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 20'nci kavuşma gerçekleşti

Son dakika haberi... , ailesi 'da 434 gündür evlat nöbetinde olan aileler arasında bulunan / örgütü mensubu Y.Y.'nin ikna çalışmaları sonucu teslim olduğunu açıkladı. Evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 20'nci kavuşma gerçekleşti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, / terör örgütü tarafından 2014 yılında 14 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Y.Y. isimli örgüt mensubu, ve Jandarma Genel Komutanlığının müşterek ikna çalışması sonucunda, 'ndan 'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 20'nci kavuşma gerçekleşti İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI! DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE 20'NCİ KAVUŞMA GERÇEKLEŞTİ


Bu teslim olmayla birlikte 'da evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı 20 oldu. Y.Y.'nin ailesi, Diyarbakır'da 434 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyordu.

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Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarıyla birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısı 194 oldu.

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