Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 20'nci kavuşma gerçekleşti

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Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarıyla birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısı 194 oldu.



