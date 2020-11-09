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Son dakika: Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ateşkesi ihlal etti

Son dakika haberine göre , ’ın sınırdaki Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu İşte bakanlıktan yapıla açıklama...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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Son dakika: Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ateşkesi ihlal etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ermenistan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan ordusunun Ermenistan- Azerbaycan devlet sınırında bulunan birliklerinin mevzilerine havan ve hafif silahlarla ateş açtı. Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde bulunan askeri birliklerimizin mevzilerine, Ermenistan'ın Berd ve Çemberek bölgelerinden aralıklı olarak ateş edildi."

OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Azerbaycan Savunma Bakanlığı cephedeki son durumu paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "8 Kasım günü ve gecesi Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan ordusu birliklerinin mevzilerine ve cephenin çeşitli yönlerindeki yerleşimlerimize çeşitli ateşli silahlar, toplar ve havanlarla ateş açtı" denildi. Ağdara, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönündeki operasyonların farklı yoğunluklarda devam ettiği belirtildi. Açıklamada şunlara yer verildi : "Gün içinde düşman, cephenin ana yönlerinden sert bir şekilde vuruldu. Cephenin bazı bölgelerinde, personel ve askeri teçhizatta ağır kayıplar veren düşman geri çekilmek zorunda kaldı. Gün içerisinde çok sayıda düşman birliği, 1 T-72 tankı, 1 D-30 topu, 1 havan, 1 adet mühimmat dolu askeri kamyon imha edildi.

Şu anda, savaş operasyonları devam ediyor. Operasyonel koşullar birliklerimizin kontrolü altındadır."

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