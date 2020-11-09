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Fransa'da Jean-Luc Melenchon 2022 cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladı

'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri , 2022'de düzenlenecek seçiminde aday olduğunu duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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Fransa'da Jean-Luc Melenchon 2022 cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladı

Melenchon, TF1 televizyonunda yaptığı açıklamada, Fransız toplumunun bir çıkmaz içinde olduğunu, sorunları çözecek imkanlara ve programa sahip olduklarını söyledi.

2022'deki seçimde yarışacağını duyuran Melenchon, adaylığı için halktan 150 bin imza toplamak istediğini belirtti.

Melenchon, kendi adaylığının parti içinde görüşüldüğünü ve başka adayın çıkmadığını söyledi.

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, ülkede 2022'deki seçimler için adaylığını açıklayan ilk siyasetçi oldu.

Aşırı solcu milletvekili Melenchon, 2012 ve 2017'deki seçimlerinde yarışmış, son seçimlerin ilk turunu yüzde 19,58 oyla dördüncü sırada bitirmişti.

'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için ilk turda en az yüzde 50 oy almak gerekiyor.

İlk turda salt çoğunluk sağlanamazsa, en fazla oyu alan iki aday ikinci tura kalıyor.

Bu turu önde tamamlayan aday cumhurbaşkanı seçiliyor.

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