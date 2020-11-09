Bağdat'ta DEAŞ saldırısı: 11 ölü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, terör örgütü DEAŞ saldırısında 11 kişinin öldüğü belirtildi. Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Irak yerel basınında çıkan haberlere göre, Bağdat'ın batısındaki Rıdvaniye bölgesinde DEAŞ saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda Sünni Haşdi Aşayiri mensubu 5 kişi ve 6 sivil hayatını kaybetti.
Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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