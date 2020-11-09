09 Kasım 2020, Pazartesi
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Bağdat'ta DEAŞ saldırısı: 11 ölü

'ın başkenti 'ta, terör örgütü saldırısında 11 kişinin öldüğü belirtildi. Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.11.2020
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Bağdat'ta DEAŞ saldırısı: 11 ölü

Irak yerel basınında çıkan haberlere göre, Bağdat'ın batısındaki Rıdvaniye bölgesinde DEAŞ saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda Sünni Haşdi Aşayiri mensubu 5 kişi ve 6 sivil hayatını kaybetti.

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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