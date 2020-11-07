07 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Türkiye'den Joe Biden ile ilgili ilk açıklama... | Akif Çağatay Kılıç A Haber'e konuştu

Son dakika: Türkiye'den Joe Biden ile ilgili ilk açıklama... | Akif Çağatay Kılıç A Haber'e konuştu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.11.2020 22:35
Güncelleme:07.11.2020 22:52
Son dakika haberleri... Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Joe Biden’ın Başkanı seçilmesinin Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyeceğini A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Kılıç, Joe Biden'ın daha sakin bir üslup izleyeceğini ve NATO'da müttefik olamamıza rağmen özellikle Suriye'de terör örgütlerine olan desteğin sürdürülmesinde ısrar edilmesi halinde anlaşmazlıkların yaşanacağını ifade etti. İşte Kılıç'ın çarpıcı açıklamaları...

Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç'ın A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

Seçim sonuçları kesinleşmeden çok kati konuşmamak gerekiyor. Görünen Joe Biden'ın başarıya ulaştığı yönde... (Donald Trump döneminde) ABD ile inişli-çıkışlı ilişkilerimizin olduğu doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde biz uluslararası siyasette kendi duruşumuzu ve siyasetimizi sergileyerek varlığımızı sürdürüyoruz. Böylede olmaya devam edecek. Türkiye bölgesindeki en önemli güç. Gelecekte bir takım konularda anlaşamayacağımız muhakkak. Özellikle Suriye'deki terör örgütleriyle ilişkilerine yaklaşımları konusunda ayrılıklarımız yaşanacak. NATO'da müttefikiz ama konulara farklı bakıyoruz. Üslup açısından Biden'ın sakin bir tutum izleyeceğini düşünüyorum.

"15 TEMMUZ İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞLERDİ"

Türkiye gibi güçlü bir ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı nasıl davranması gerektiğine dikkat edip öyle davranacaktır. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimine karşı ABD yönetimi olarak karşı durma konusunda geç kalındığı itiraf ederek doğrudan Türkiye'den ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemişlerdi. Dolayısıyla (Biden'ın) bu tip hassasiyetleri göz edeceğini ümit ediyorum.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşından A Haber canlı yayınında flaş F-35 iddiası PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN'DAN A HABER CANLI YAYININDA FLAŞ F-35 İDDİASI
Son dakika: ABDnin yeni başkanı belli oldu ABD'NİN YENİ BAŞKANI BELLİ OLDU

Türkiye'den Joe Biden ile ilgili ilk açıklama...
Türkiye'den Joe Biden ile ilgili ilk açıklama...
Biden'ın başkanlığında Türkiye - ABD ilişkileri nasıl olacak?
Biden'ın başkanlığında Türkiye - ABD ilişkileri nasıl olacak?
Uzman isimden canlı yayında flaş F-35 iddiası
Uzman isimden canlı yayında flaş F-35 iddiası
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'den yıkım yetkisi çarkı
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'den yıkım yetkisi çarkı
CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Sandal bina sahiplerini suçladı!
CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Sandal bina sahiplerini suçladı!
Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 483 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu | 7 Kasım verileri
Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 483 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu | 7 Kasım verileri
Başkan Erdoğan 'Edebiyat Yolu'nda test sürüşü yaptı
Başkan Erdoğan 'Edebiyat Yolu'nda test sürüşü yaptı
Hocalı'da 2 köyün işgalden kurtarılması sevinçle karşılandı
Hocalı'da 2 köyün işgalden kurtarılması sevinçle karşılandı
Başkan Erdoğan ismini açıkladı: Edebiyat yolu
Başkan Erdoğan ismini açıkladı: Edebiyat yolu
Başkan Erdoğan: KKTC'de yeni dönem başlıyor
Başkan Erdoğan: KKTC'de yeni dönem başlıyor
Başkan Erdoğan İlham Aliyev ile görüşmesini anlattı
Başkan Erdoğan İlham Aliyev ile görüşmesini anlattı
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta konuştu
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta konuştu
Daha Fazla Video Göster