Son dakika: Türkiye'den Joe Biden ile ilgili ilk açıklama... | Akif Çağatay Kılıç A Haber'e konuştu

Son dakika haberleri... Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Joe Biden’ın Başkanı seçilmesinin Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyeceğini A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Kılıç, Joe Biden'ın daha sakin bir üslup izleyeceğini ve NATO'da müttefik olamamıza rağmen özellikle Suriye'de terör örgütlerine olan desteğin sürdürülmesinde ısrar edilmesi halinde anlaşmazlıkların yaşanacağını ifade etti. İşte Kılıç'ın çarpıcı açıklamaları...

Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç'ın A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

Seçim sonuçları kesinleşmeden çok kati konuşmamak gerekiyor. Görünen Joe Biden'ın başarıya ulaştığı yönde... (Donald Trump döneminde) ABD ile inişli-çıkışlı ilişkilerimizin olduğu doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde biz uluslararası siyasette kendi duruşumuzu ve siyasetimizi sergileyerek varlığımızı sürdürüyoruz. Böylede olmaya devam edecek. Türkiye bölgesindeki en önemli güç. Gelecekte bir takım konularda anlaşamayacağımız muhakkak. Özellikle Suriye'deki terör örgütleriyle ilişkilerine yaklaşımları konusunda ayrılıklarımız yaşanacak. NATO'da müttefikiz ama konulara farklı bakıyoruz. Üslup açısından Biden'ın sakin bir tutum izleyeceğini düşünüyorum.

"15 TEMMUZ İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞLERDİ"

Türkiye gibi güçlü bir ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı nasıl davranması gerektiğine dikkat edip öyle davranacaktır. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimine karşı ABD yönetimi olarak karşı durma konusunda geç kalındığı itiraf ederek doğrudan Türkiye'den ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemişlerdi. Dolayısıyla (Biden'ın) bu tip hassasiyetleri göz edeceğini ümit ediyorum.