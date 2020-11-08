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Fransa'da Ortodoks rahibin vurulma sebebi yasak aşk mı? Saldırgan konuştu

Son dakika haberi... ’nın kentinde silahla vurularak yaralanan ve terör kurbanı olduğu düşünülen Ortodoks rahibin evli bir kadınla ilişkisi sebebiyle vurulduğu belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.11.2020 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020
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Fransa'da Ortodoks rahibin vurulma sebebi yasak aşk mı? Saldırgan konuştu

Fransa'nın Lyon kentinde geçtiğimiz haftalarda Ortodoks kilisesinde rahiplik yapan 52 yaşındaki Nikolaos Kakavelakis, kiliseyi kapattığı sırada silahlı saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştı. Polis tarafından yürütülen soruşturmada saldırının terör saldırı olabileceği yönünde bulgular olduğu ifade edilmişti.

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Kakavelakis'e saldırıyı düzenleyenin Gürcü asıllı 40 yaşındaki Giorgi P. olduğunun anlaşılmasının ardından saldırgan yakalandı. Saldırgan, polise verdiği ifadesinde Kakavelakis ve karısı arasındaki yasak ilişki nedeni ile rahibe silahla saldırı düzenlediğini itiraf etti. Saldırı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise İslam'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

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