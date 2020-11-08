Son dakika: Portekiz'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında gece sokağa çıkma yasağı getirildi

Portekiz Başbakanı Antonio Costa yaptığı açıklamada, Portekiz'in büyük bölümünde gece sokağa çıkma yasağının getirileceğini duyururken, yasağın yarından itibaren yürürlüğe gireceğini ve sağlık acil durumuyla beraber uygulanacağını aktardı. Costa, "Pandemiyi kontrol altına almak için her şeyin yapılması gerektiğine dair en ufak bir şüphemiz olamaz. Bunu başaramazsak, giderek daha kısıtlayıcı önlemler almalı ve Aralık ayından ödün vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Costa, baharda olduğu gibi genel bir kilitlenmenin önüne geçmek istediklerini belirterek, "Salgını kontrol etmenin tek yolu sosyal etkileşimden kaçınmaktır. Bu pandemiyi kontrol etmek için gerekli bir önlem" dedi.