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Azerbaycan Şuşa'yı işgalden kurtardı! Ermeniler böyle kaçtı...

Cumhurbaşkanı , kuşatma altına aldıkları "Karabağ'ın kalbi" Şuşa'yı işgalden kurtarıldığını duyurdu. Bölgeden gelen görüntülerde Ermeni sivillerin Hankendi'yi terk ettiği ve araçlarla uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

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Giriş Tarihi: 08.11.2020
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Azerbaycan Şuşa'yı işgalden kurtardı! Ermeniler böyle kaçtı...

ordusu, işgal altındaki topraklarını geri almak için 'a karşı başlattığı harekatta kritik bir nokta olan Şuşa'yı işgalden kurtardı.

Etkili bir askeri stratejiyle öncelikle Şuşa'nın Laçin koridoru ile bağlantısını kesen Azerbaycan ordusu, kuzey ve güney eksenlerinden Şuşa kentinin içine girerek kenti işgalden kurtardı.

KUYRUK OLUŞTURDULAR

Gelişmeler üzerine Ermeniler 'ın sözde başkenti olan Hankendi'yi tahliye etmeye başladı.

Kentten gelen görüntülerde, yüzlerce insanın yola düşerek şehri terk etmeye başladığı görüldü.

Azerbaycan ordusunun bölgede büyük ilerleme kaydettiği tahmin ediliyor.

MÜJDEYİ, ALİYEV DUYURDU

Ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı , tarihi müjdeyi "Şuşa, 28 yıl sonra işgalden kurtarıldı. Artık orada ezan sesi duyulacak" dedi.

Azerbaycan Şuşa'yı işgalden kurtardı! Ermeniler böyle kaçtı... AZERBAYCAN ŞUŞA'YI İŞGALDEN KURTARDI! ERMENİLER BÖYLE KAÇTI...

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