Trump zaferini ilan etti: Büyük bir farkla seçimi ben kazandım!

"HERKESİN KOLAYCA KAZANILDIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ..."

Bu ayrıca seçim gecesinde herkesin kolayca kazanıldığını düşündüğü, ancak devasa bir farkın yok olduğu, kimsenin uzun bir zaman aralığı boyunca gözlem yapmasına izin verilmediği Pensilvanya da dahil olmak üzere çok sayıda eyalette seçim sonucunu değiştirdi.