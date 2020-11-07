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Trump zaferini ilan etti: Büyük bir farkla seçimi ben kazandım!

Arap saçına dönen başkanlık seçimlerde sular bir türlü durulmuyor. Aradan günler geçmesine rağmen henüz başkanın belirlenmemiş olması dünyada merak uyandırıyor. ABD Başkanı Trump hesabından yaptığı paylaşımda "Seçimi büyük bir farkla ben kazandım" dedi. Trump ayrıca gözlemcilerin oy merkezlerine girişine izin verilmediğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
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Trump zaferini ilan etti: Büyük bir farkla seçimi ben kazandım!

Başkanı yılan hikayesine dönen ABD başkanlık seçimine ilişkin hesabından değerlendirmelerde bulundu.

BEN KAZANDIM!

ABD Başkanı Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda seçimi büyük bir oy farkı ile kazandığını paylaştı.

Trump zaferini ilan etti: Büyük bir farkla seçimi ben kazandım! TRUMP ZAFERİNİ İLAN ETTİ: BÜYÜK BİR FARKLA SEÇİMİ BEN KAZANDIM!

"OY SAYIM MERKEZLERİNE GİRİŞ ENGELLENDİ"

Trump ayrıca oy sayımıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Başkan Trump, oy sayım merkezlerine girişlerin engellendiğini belirterek, söz konusu yerlerin pencerelerinin kaplandığını söyledi.

"YASA DIŞI OYLAR VAR"

Seçimi kolayca kazanacağını düşündüğü ancak geriye düştüğü eyaletlere işaret eden Trump, on binlerce oya yasa dışı bir şekilde izin verildiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"KAPILAR ENGELLENDİ, PENCERELER KAPLANDI"
"Yasal şeffaflığın şiddetle ve kabaca izin verilmediği o saatlerde kötü şeyler oldu. Traktörler, kapıları engelledi. Pencereler, gözlemcilerin sayım odalarının içini görmesin diye kalın kartonla kaplandı. İçeride kötü şeyler oldu. Büyük değişiklikler meydana geldi.

"HERKESİN KOLAYCA KAZANILDIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ..."
Bu ayrıca gecesinde herkesin kolayca kazanıldığını düşündüğü, ancak devasa bir farkın yok olduğu, kimsenin uzun bir zaman aralığı boyunca gözlem yapmasına izin verilmediği Pensilvanya da dahil olmak üzere çok sayıda eyalette seçim sonucunu değiştirdi.

"YASA DIŞI BİR ŞEKİLDE İZİN VERİLDİ"
Seçim günü akşam saat 8'den sonra on binlerce oy yasa dışı olarak alındı. Pensilvanya ve belli bıçak sırtı eyaletlerde sonuç tamamen ve kolayca değişti. Ayrı bir konu olarak, yüz binlerce oyun gözlenmesine yasa dışı bir şekilde izin verilmedi."

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