Son dakika: Kahramanmaraş-Göksun yolu açıldı! Başkan Erdoğan ismini açıkladı: Edebiyat yolu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerindeki tünellerin açılış töreninde konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



BU YOLUN İSMİNİ EDEBİYAT YOLU OLARAK BELİRLEDİK

Bugün Kahramanmaraş'ta Tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak bir eserin açılışının heyecanını yaşıyoruz. Bu proje stratejik bir yatırımdır. 61,1 km uzunluğundaki bu yolda 11 çift tüp tüneli, 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu yolun ismini Edebiyat Yolu olarak belirledik.

Kahramanmaraş Göksun arasındaki 80 km'lik mesafe 80 dk'da geçiliyordu. Şimdi bu yolun mesafesini 16 km kısalttık, seyahat süresini 41 dakikaya indirdik. Zamandan 75 milyon TL, akaryakıttan 55 milyon TL tasarruf ediyoruz. Edebiyat Yolu Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep Devlet Yolu ile birleşiyor. 4 milyar 671 milyon liralık bu eser Kahramanmaraş'ı çok daha farklı bir noktaya taşıyacak.

ÜRETİMİ BÜYÜTEREK ÜLKEMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATARAK ÇAĞ ATLATTIK

Engellere aldırmadık, önümüzü kesmeye çalışanlara boyun eğmedik. Yaptığımız okullarla, üniversitelerle, yollarla, konutlarla, barajlarla şehirlerimizin çevresini değiştirdik. Üretimi büyüterek ülkemizin gücüne güç katarak çağ atlattık.

2002 ile bugün mukayese edildiğinde 18 yıl öncesine göre Türkiye daha dengeli bir yapıya kavuşmuş, illerimiz arasındaki altyapı fark azalmıştır. Ankara'da ne varsa Hakkari'de o vardır. İstanbul'da İzmir'deki kardeşlerimiz hangi imkanlara sahipse Adıyaman'daki vatandaşlarımız aynı imkanlara sahiptir.

Yatırımlarımızda sadece adaletsizlikleri gidermedik. Her ferdin devletine güvenmesini sağladık.







PROJE HAKKINDA

Daha önce kullanılan güzergahta 80 dakika süren yolculuk, 64,1 kilometrelik yeni bölünmüş yol sayesinde 39 dakikada tamamlanabilecek.

Kısalan yol ve azalan süre sayesinde yılda zamandan 75,2 milyon lira, akaryakıttan ise 55,1 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 130,3 milyon lira tasarruf sağlanacak.

4,6 milyar liraya mal olan yol üzerinde, gidiş-geliş ayrı olmak üzere toplam 16 bin 316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel bulunuyor.

Bunun yanında 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak yer alıyor.

Yol, Kayseri-Kahramanmaraş-Gaziantep Devlet yoluyla bütünleşerek, hem doğu-batı hem de kuzey-güney aksının parçası olacak ve transit trafik ile turizm sirkülasyonunun sağlanması sayesinde bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı verecek.

Yolun hizmete açılmasıyla, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki turizm merkezlerine kolay ve hızlı ulaşımın sağlanması da hedefleniyor.

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