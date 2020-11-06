İngiltere şokta! Covid-19 vaka sayıları günlük 20 bin sınırını geçti

Avrupa'da Covid-19 salgını kontrol altına alınamıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınında son 24 saatte 23 bin 287 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 146 bin 484'e ulaştığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 355 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 48 bin 475'e yükseldiğini açıkladı.