Covid-19 tedavisinde aspirin detayı! Binlerce kişi üzerince çalışma başlatıldı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ortadan kaldırmak için birçok ülkede ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken İngiliz bilim insanları uluslararası kamuoyunu şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. Dünyanın önde gelen bilim insanlarından oluşan bir girişim koronanın potansiyel çözümü olarak gündelik hayatta kamuoyunun yakından bildiği Aspirin isimli ilacın etkili olabileceğini söyledi.