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Son dakika: Japonya’da 5,2 büyüklüğünde deprem

haberi... ’nın Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıklarında 5,2 büyüklüğünde meydana geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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Son dakika: Japonya’da 5,2 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin Aomori eyaletine bağlı Hachinohe kentinin doğu kıyısı açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Ajans, depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini ancak tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.

Deprem sonrasında Japon makamlarından ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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