Son dakika: Japonya’da 5,2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Japonya’nın Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin Aomori eyaletine bağlı Hachinohe kentinin doğu kıyısı açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
Ajans, depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini ancak tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.
Deprem sonrasında Japon makamlarından ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
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