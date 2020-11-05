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Son dakika: Japonya’da aylar sonra Covid-19 vaka sayılarında korkutan gelişme

’da günlük Covid-19 vaka sayısı 21 Ağustos'tan bu yana ilk kez bin sınırını aştı. Son gelişme ile birlikte ülkede korona virüse yakalanan kişi sayısı 105 bin 770'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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Son dakika: Japonya’da aylar sonra Covid-19 vaka sayılarında korkutan gelişme

Dünya genelinde 48 milyondan fazla kişiye bulaşarak 1 milyon 200 bini aşkın can kaybına neden olan Covid-19 virüsü, 'da yeniden etkisini artırdı.

21 AĞUSTOS'TAN BU YANA İLK KEZ...

Japonya ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede tespit edilen günlük vaka sayısı 21 Ağustos'tan bu yana ilk kez bin sınırını aşarak, bugün bin 24 oldu. Son gelişmeler ülke genelinde şimdiye dek doğrulanan toplam enfeksiyon sayısını 105 bin 770'e taşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 816'ya ulaştığı bildirildi.

TOKYO EN RİSKLİ BÖLGE
Vaka sayısının bölgelere göre dağılımında Tokyo 31 bin 893 vaka ile salgından en fazla etkilenen bölge olurken, onu 13 bin 316 vaka ile Osaka izledi. Kanagawa Eyaleti'nde 9 bin 20'ye çıkan enfeksiyon sayısı, Aichi'de ise 6 bin 548 oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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