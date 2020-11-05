Son dakika: Japonya’da aylar sonra Covid-19 vaka sayılarında korkutan gelişme

TOKYO EN RİSKLİ BÖLGE

Vaka sayısının bölgelere göre dağılımında Tokyo 31 bin 893 vaka ile salgından en fazla etkilenen bölge olurken, onu 13 bin 316 vaka ile Osaka izledi. Kanagawa Eyaleti'nde 9 bin 20'ye çıkan enfeksiyon sayısı, Aichi'de ise 6 bin 548 oldu.