Korona mutasyona uğrayıp insana bulaşıyor! 17 milyon hayvan uyutulacak...

Kedilerin de Kovid-19'a yakalanabileceğini, ancak vizonlar kadar salgını yaymacağını kaydeden Kaare Mölbak, köpeklerin ise Kovid-19'a karşı reseptörlerinin bulunmadığını ve salgın riski taşımadığını, bu nedenle kedi ve köpek sahiplerinin telaşlanmaması gerektiğini söyledi.