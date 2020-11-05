05 Kasım 2020, Perşembe
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Dünya şokta! Kuş gribi geri döndü...

Son dakika haberine göre; Dünya koroanvirüs salgınıyla mücadele ederken, 'dan gelen haber herkesi şoke etti. benzeri vakalarının yeniden görülmesi üzerine yapılan testlerde korkulanın olduğu ve kuş gribinin geri döndüğü gözlemlendi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2020
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Dünya şokta! Kuş gribi geri döndü...

Dünya Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir pandemiye dönüşen koronavirüs salgınını konuşurken ve halen buna bir çözüm bulunamamışken tıp dünyasını adeta yıkan haber bu kez Japonya'dan geldi.

Dünya şokta! Kuş gribi geri döndü...

Yaygın olarak kuş gribi benzeri vakalarının görülmesi üzerine Japonya'nın Kagawa eyaletinde araştırmalar yoğunlaşırken korkulanın olduğu ve vakaların kuş gribi olduğu kesinleştirildi. İşte kovid etkisinin bir kabus gibi dünyanın üzerine çöktüğü günlerde gelen ve yayılıp yayılmayacağı konusunda endişe veren çarpıcı son dakika haberinin ayrıntıları;

Dünya şokta! Kuş gribi geri döndü...

ÇOK SAYIDA TAVUK TELEF OLDU

Japonya'da kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Kagawa'nın Seto İç Denizi'ne bakan Mitoyo şehrindeki bir tavuk çiftliğinde çok sayıda tavuk telef oldu.

Dünya şokta! Kuş gribi geri döndü...

H5 TİPİ KUŞ GRİBİ TESPİT EDİLDİ

Japonya'da söz konusu çiftliğin yöneticilerinin eyaletteki besi hayvanları hijyen merkezine durumu bildirmesi üzerine yapılan detaylı araştırmada, kümeste H5 tipi kuş gribi tespit edildiği resmen doğrulandı. Değerlendirme, test ve tespit aşamalarının neticelendiği çalışmaların ardından üzücü haberi de hijyen merkezindeki yetkililer vermek zorunda kaldı.

Dünya şokta! Kuş gribi geri döndü...

YÜZ BİNLERCE TAVUK İTLAF EDİLECEK

Test ve incelemelerini neticelendiren ekipler öncelik bu çiftlik olmak üzere yüz binlerce tavuğun itlaf edilmesine karar verdi ve nunun üzerine kümesteki yaklaşık 330 bin tavuğun da izole edilerek itlaf edilmesini kararlaştırdı.

Dünya şokta! Kuş gribi geri döndü...

10 KM'LİK ALANDA YASAK

Hemen ardından tedbirlerin sıralanarak açıklandığı çiftliklle ilgili Kagawa'da bulunan bu çiftliğin 3 kilometre çevresinde tavukların dolaştırılması ve yumurta nakliyatı ile 10 kilometre çapına sevk edilmesi kesinlikle yasaklandı.

Dünya şokta! Kuş gribi geri döndü...

Yasak ve kısıtlamalar katı biçimde uygulanacak.

Dünya şokta! Kuş gribi geri döndü...

TARIM BAKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Japonya'da Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Nogami Kootaroo, halkı paniğe sevk eden konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin Başbakan Suga Yoşihide'nin bilgilendirildiğini belirtti ve tedbirlerin uygulanacağını açıkça duyurdu.

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