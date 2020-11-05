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Joe Biden'dan flaş açıklama: Kazanacağımıza inanıyorum

Son dakika haberi... ABD Başkan adayı Delaware’de yaptığı konuşmada henüz zafer ilan etmeye hazır olmadıklarını belirtirken “Sayım bittiğinde inanıyorum ki kazanan biz olacağız” ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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Joe Biden'dan flaş açıklama: Kazanacağımıza inanıyorum

Michigan eyaletinde de Biden'ın kazandığının açıklanması ile başkanlık yarışını 253 oy ile 214 oy garantilemiş Başkan Donald Trump'ın önünde götüren Biden, Başkan yardımcısı Adayı Kamala Harris ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

"Her oy mutlaka sayılmalı" diyen Biden insanların susturulmaması gerektiğini söyledi. Başkanlığın bir parti görevi olmadığını da kaydeden Biden, seçilmesi durumunda rakipleri ile de çalışacağını söyledi.

Biden ayrıca seçimlerden sonra beklenen kaos ortamına da değinerek "Bu seçimler bittiğinde her zaman Amerikalıların yaptığı gibi davranacağız. Sert sözlerle geçen kampanyayı arkamızda bırakacağız. Birleştireceğiz, yaraları saracağız ve bir ulus olarak bir araya geleceğiz" dedi. Bunun kolay olmayacağını bildiğini ifade eden Biden bunu gerçekleşmesi için karşıda olan kişileri düşman olarak görmeyeceklerini ifade etti.

Joe Biden henüz sonuçları açıklanmamış olan Arizona ve Nevada eyaletlerinde de yarışı fark ile önde götürüyor. Arizona'nın 11 ve Nevada'nın 6 delege oyu Biden'ın başkanlık için gerekli olan 270 oya ulaşmasını sağlıyor.

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