05 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransa'dan flaş karar! OHAL 16 Şubat'a kadar uzatıldı

Fransa'dan flaş karar! OHAL 16 Şubat'a kadar uzatıldı

Son dakika haberi... 'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki artış nedeniyle sağlık alanındaki olağanüstü hali () 2021'e kadar uzattı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2020
ABONE OL
Fransa'dan flaş karar! OHAL 16 Şubat'a kadar uzatıldı

Ulusal Mecliste salı günkü oturumda yeterli sayıda iktidar milletvekili olmaması nedeniyle 14 Aralık'a kadar uzatılmıştı. Bugün yeniden yapılan oylamada OHAL'in 16 Şubat'a kadar uzatılması kabul edildi.

Dünkü oylamada çoğunlukta olan muhalefet milletvekilleri, aralık ayında başlayan Noel tatilinde insanların ailesiyle vakit geçirebilmesi gerektiğini savunarak, OHAL'in ancak 14 Aralık'a kadar uzatılmasını kabul etmişti.

SAĞLIK ALANINDA OHAL

Fransa'da mart ayında da 2 ay süreliğine sağlık alanında ilan edilen OHAL hükümetin yayımladığı kararnameyle 17 Ekim'de yeniden uygulamaya konulmuştu.

OHAL, hükümete ülke genelinde veya belirli bölgelerde bazı özgürlükleri kısıtlama, gerek görülen her türlü mal varlıklarına ve hizmetlere el koyma yetkisi veriyor.

Halk Sağlığı Kurumunun yayımladığı 29 Ekim tarihli haftalık bültene göre, eylül başından bu yana virüsü kapan 65-74 arası kişi sayısı 7 katına, 75 yaş üzeri kişi sayısı ise 8 katına çıktı.

Bakan Çavuşoğlu Kritere konuştu: Fransa propaganda yapıyor... BAKAN ÇAVUŞOĞLU KRİTER'E KONUŞTU: FRANSA PROPAGANDA YAPIYOR...
Pakistan’da Emmanuel Macron ve Fransa karşıtı protesto PAKİSTAN'DA EMMANUEL MACRON VE FRANSA KARŞITI PROTESTO

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA