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Trump'ın kızı Ivanka'dan çağrı: Oy verme sırasından ayrılmayın

ABD Başkanı 'ın kızı , sosyal medyadan yaptığı çağrıda "Oy verme sırasından ayrılmayın. Size ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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Trump'ın kızı Ivanka'dan çağrı: Oy verme sırasından ayrılmayın

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, sosyal medya hesabından seçmenlere seslendi.

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçmenlere, "Oy verme sırasından ayrılmayın. Size ihtiyacımız var" çağrısında bulundu.

OY VERME İŞLEMİ 02.00'DE BİTİYOR

ABD'de tarihi seçim devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yarıştığı seçimde, Kentucky ve Indiana eyaletlerinde oy verme işlemi Türkiye saati ile 02.00'de sona erecek.

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