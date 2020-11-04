04 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD seçimlerinde bahisler Trump diyor!

ABD seçimlerinde bahisler Trump diyor!

Son dakika haberi... ’de tarihi Başkanlık seçimleri tüm hızıyla devam ederken, ABD Başkanı ve Demokrat rakibi için yapılan ‘Kim Kazanır?’ bahislerinde ibre Trump’a döndü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2020
ABONE OL
ABD seçimlerinde bahisler Trump diyor!

Amerikan halkı, 46'ıncı başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Ülkede tüm hızıyla devam eden seçimlerde 'Kim Kazanır?' başlığıyla açılan bahislerde ibre Donald Trump'a döndü. Daha önce yüzde 57,4 Joe Biden-yüzde 42,1 Donald Trump olarak belirlenen bahislerde Trump'ın oranı yüzde 63,7'ye yükselirken; Biden'ın oranı ise yüzde 35,8'e geriledi.

İNGİLTERE'DE BİR KİŞİ TRUMP'A 5 MİLYON DOLAR BAHİS OYNADI

Öte yandan, İngiltere'de ismi açıklanmayan bir kişinin Donald Trump'ın seçimleri kazanma ihtimaline 5 milyon dolar (42 milyon 339 bin TL) bahis oynadığı belirtildi. Söz konusu kişinin bahsi kazanması durumunda 15 milyon dolar kazanacağı bildirildi.

Son dakika...Dakika dakika ABD seçimleri: İlk sonuçlar belli oldu SON DAKİKA...DAKİKA DAKİKA ABD SEÇİMLERİ: İLK SONUÇLAR BELLİ OLDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA