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Fransa'da çizgi romana Eğitim Bakanı sansürü

son günlerde artan ve Hz. Muhammed'e edilen hakaretleri ifade özgürlüğü olarak görürken, kendileriyle çelişen bir skandala imza attılar. Jean-Michel Blanquer, kendisini konu alan bir medya organının "öğretmen dünyası" bölümünü "İfade özgürlüğü sınırını aşıyor" gerekçesiyle sansürletti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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Fransa'da çizgi romana Eğitim Bakanı sansürü

Mediapart internet sitesi, ülkenin kuzeybatısındaki Tremblay kentinde öğretmenlik yapan Christophe Tardieux tarafından kaleme alınan Remedium'u köşesinde yayımladı.

Remedium'un, Eğitim Bakanı'nı konu aldığı bölümde Blanquer, "Devlet okulu deneyimi olmayan, çok liberal fikirlere sahip, güç hayranı bir adam" şeklinde tasvir edildi.

Bakan Blanquer, "ifade özgürlüğü sınırını aştığı ve özel hayatı ilgilendirdiği" gerekçesiyle eserde, kendini konu alan bölümü kaldırması için avukatları aracılığıyla Mediapart'a baskı yaptı.

Baskı üzerine bu bölüm Mediapart'tan kaldırıldı.

BAKANIN SANSÜR GİRİŞİMİ TEPKİ TOPLADI

Fransa'da siyasilerin ve elitlerin 16 Ekim'de öğretmen Samuel Paty'nin ölümünden sonra "ifade özgürlüğünden dem vurduğu" bir dönemde Eğitim Bakanı'nın sansür girişimi tepki topladı.

Eserin müellifi Tardieux, avukatların çizgi romanla ilgi talebinden sonra 17 Ekim'de Eğitim Bakanı'nın ifade özgürlüğü üzerine ateşli bir konuşma yaptığını, talebin bu nedenle şoke edici olduğunu vurguladı.

Tardieux, "Bakandan iki yüzlülük, yüzünüze ifade özgürlüğünü savunur, arkadan yazara saldırır." ifadesini kullandı.

Mediapart'ın patronu Edwy Plenel ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak paylaşımın sayfalarından kaldırılmasının yasalara uygun şekilde yapıldığını savundu.

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